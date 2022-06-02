Türkiye Gazetesi

Son iki yılda konut fiyatları uçuşa geçerken hem ev sahibi olmak isteyenler hem de kiracılar fahiş fiyatlardan yaka silkti.

Hükümet de son kira düzenlemesiyle geçici bir süre ile kira artışlarına sabit oran uygulaması getireceklerini duyurdu.

Öte yandan kira fiyatlarından şikayetçi olanlar kamu denetçiliğinin kapısını çaldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'ra (KDK)

ev sahiplerinin yüksek kira talepleri konusunda çok sayıda başvuru yapıldığını, müracaatların özellikle emlakçılar konusunda yoğunlaştığını söyledi.

Emlak konusunda bazı insanların fırsatçılık yapmaya çalıştığını belirten Malkoç, anayasada devletin temel nitelikleri sayılırken hukukun niteliğinin ağırlıklı olarak üzerinde durulduğunu vurguladı.

Herkesin kafasına göre emlak fiyatlarını belirleyemeyeceğini, bunun kurallarının bulunduğunu belirten Malkoç, "Serbest piyasa demek herkesin kafasına göre kira, daire fiyatını belirlediği bir piyasa değildir" dedi.

"EMLAKÇI ODALARI MÜDAHALE ETMELİ"

İlgili meslek odasının bu konuda çalışma yapması gerektiğini kaydeden Malkoç, "Emlakçılar arasında çeteleşmeler, gruplaşmalar oluşmuş. Bu suçtur. Emlakçı odaları var, mutlaka müdahale etmesi gerekir. Emlak odalarının mensuplarını eğitmesi gerekir, bunlarla ilgili çalışmalar yapması, bilgilendirmesi gerekir ve denetlemesi gerekir" diye konuştu.

Tapudaki satış bedelleri ile fiili satış bedelleri arasında çok fark bulunduğunu, bunun vergi kaybına yol açtığını aktaran Malkoç, devletin yeri geldiğinde banka kayıtlarını inceleyeceğini ve bunu fırsatçıların yanına bırakmayacağını ifade etti.

Artan konut ve kira fiyatlarına karşı yeni tedbir! Hazine arazileri ucuza satışa çıkıyor Konut fiyatllarının hem satın alma da hem de kiralamada yaşanan artışlar sebebiyle zorlu bir hal alması üzerine bakanlık harekete geçti. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan yeni projeyle, konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak.

Kira fiyatlarına düzenleme: Tavan fiyat uygulaması mı gelecek? Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2 bakanlıkla daha çalıştıklarını belirterek kiralara düzenleme yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Yüksek fiyatlı kiralara müdahale etmek için çözüm arayan yetkililerin ilk çözümü ise tavan fiyat uygulaması.