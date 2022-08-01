Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de G.T. isimli bir kişi Japonya'dan bir firma ile bağlantı kurarak bisiklet, elektrikli motosiklet ve elektrikli otomobil kiralama yöntemiyle bir sistem kurdu. İddiaya göre G.T. kurduğu sistemle vatandaşlara kar payı vadederek para topladı. Para kazanmayı vaat eden paravan şirket 25 binden fazla kişiden sisteme katılım ücreti adı altında para aldıktan sonra sistemi kapatıp sırra kadem bastı.

Sisteminin kapanması sonrasında mağduriyet yaşayan ismini vermek istemeyen bir vatandaş paravan şirketin Balıkesir'deki ofisine baskın yaptı. Öfkeli vatandaş hızını alamayıp terk edilen ofiste camlar ve kapılar olmak üzere geride ne kaldıysa kırıp döktü. İş yeri sahibi ile konuşup anlaştığını, zararını karşılayacağını belirten öfkeli vatandaş, "Sabah ben kalktım, uyandığımda dalga geçer gibi 'Biz sizi dolandırdık, bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz' diye mesaj attılar. Ben de sabah sabah çok sinirlendim. Soluğu daha önceden adresini bildiğim ofiste aldım. dükkanda aldım. Her yeri kırıp döktüm. Paramparça yaptım. Sonuna kadar değdi. Hiç pişman değilim. Dükkan sahibiyle konuştuk ve anlaştık. Onun bu konularla hiçbir alakası yok" dedi.

Yatırılan paralara son günlerde kar payı ödemesi yapılmamasından ötürü dolandırıldıklarını düşünen çok sayıda kişi emniyete giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla G.T'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde giden polis ekipleri, emniyet şeridiyle çevrede güvenlik önlemi aldı.Altıeylül ilçesindeki iş yerinin önüne gelen mağdurlardan Hüseyin Dağgezen gazetecilere, kendisinin 1000 lira zararı olduğunu söyledi.

Bir arkadaşının 64 bin lira kredi çekerek sisteme yatırdığını ve şu an parasını alamadığını belirten Dağgezen, şöyle konuştu:

"Bu sistemde çok mağdur olan insanlar var, bence bu sistemin Japonya ile de bir alakası yok. Ben ilk başta 3 bin 600 liraya bisiklet aldım, baktım kazanç getiriyor, elektrikli bisiklet de aldım. Şu anda sadece 1000 lira zarardayım. Sistem onların dediğine göre bir siber saldırıya uğradı, bir süre sonra sistemi düzelttiler ama daha sonra sistemi kapattılar. Cumartesi günü hiç kimse parasını alamadı."

Pişkin cevap pes dedirtti: Binlerce kişiyi dolandırmaktan yargılanan Tosuncuk ‘suçluyu’ buldu! Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank davasının sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın bankacılık kanuna muhalefetten yargılanıyor. Davaya SEGBİS sistemi ile katılan Tosuncuk’un 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edilirken Tosuncuk’un savunması pes dedirtti.

İkinci ‘Tosuncuk’ vakası: 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştı Altın ve elmas satın alarak para kazanma vaadiyle 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karışan mücevher firması “Cancri Jewellery” hakkındaki şikayetler sonrası Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 bölgede şubelerine haciz işlemleri başlatıldı.

'Tosuncuk'tan garip savunma: Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar Çiftlik Bank davasında yargılanan Mehmet Aydın ve ağabeyinin tutukluluk hali devam ederken duruşmaya katılan Aydın "Medyanın kışkırtmasıyla müştekiler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamışlardır” ifadelerini kullandı.

'Tosuncuk'tan şok savunma: Mal varlığım müştekilerin zararını giderecek ölçüde Kurdukları sanal çiftlikle binlerce insanı dolandırarak mağdur eden, uzun süre yurt dışında saklandıktan sonra geçtiğimiz aylarda teslim olan "Çiftlik Bank" kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, 3 ayrı davadan yargılanmasına devam edildi. Mahkemede savunma yapan "Tosuncuk", ‘’Mal varlıklarımın değerlerinin ne kadar olduğunun tespit edilmesini istiyorum. Benim yaptığım hesaplara göre 200 milyon TL’nin üzerinde mal varlığım var. Müştekilerin zararını giderecek ölçüdedir” diye konuştu.