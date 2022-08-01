Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Valiliğinde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D. ve Hukuk Müşaviri Numan Tahir Ş. ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros B. meslekten ihraç edildi.

FETÖ operasyonu: 13 kişi yakalandı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2’si hükümlü, 11’i şüpheli toplam 13 kişi istihbarat birimlerince tespit edilen saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'ye Ankara merkezli peş peşe operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi