Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle aylardır sürüncemede kalan tahıl krizi, Türkiye'nin gayretleriyle aşılırken ilk gemi sabah saatlerinde Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan ayrıldı. Haberler büyük yankı uyandırırken, uluslararası toplum tarafından da olumlu karşılandı. Çok sayıda ülkeden Türkiye'ye teşekkür mesajları geldi.

BM GENEL SEKRETERİ

Tahıl koridoru anlaşması için daha önce İstanbul'a gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'ye teşekkür etti. Sevkiyata ilişkin çabaları takdir ettiğini söyleyen Guterres, "Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

NATO GENEL SEKRETERİ

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg Odesa'dan ilk sevkiyatı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum." dedi.

POLONYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, tahıl koridoru konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti.

İNGİLTERE

İngiltere'den de "gıda krizini hafifletmeye yönelik önemli bir adım" açıklaması geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss gemilerin güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini söyledi. "Rusya Odesa Limanı'nı tekrar bombalamamalı" dedi

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının önemine vurgu yaptı. İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasına ilişkini olarak, "Bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır" açıklamasında bulundu.

RUSYA

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da tahıl ihracatı yapacak ilk geminin yola çıkmasının olumlu olduğunu söyledi. "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz" dedi.

UKRAYNA

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo ise tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye’ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.

İTALYA

İtalya Dışişleri Bakanlığı, şubat sonundan bu yana ilk kez tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabında, "İtalya, ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirecek geminin Odessa Limanı'ndan hareket etmesini memnuniyetle karşılıyor. Küresel gıda krizini hafifletmek için bu ihracatın mevcut taahhütler doğrultusunda devam etmesini sağlamak gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Ukrayna'nın Odessa limanından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmasının Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli şekilde ihracını sağlayacak anlaşmanın uygulanması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

BM himayesinde akdedilen anlaşmanın zaman içinde devam ettirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda Fransa, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin seferberliğini memnuniyetle karşılamakta." ifadesine yer verildi.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter’dan yaptığı açıklamada, tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Kararlı çalışmaları için Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) ve BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’na (UNCTAD) teşekkür eden Linde, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Linde, ülkesinin, tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

"DİPLOMATİK BAŞARI"

Öte yandan kabine sonrası açıklamalarda bulunan ve krizin Türkiye'nin gayretleriyle aşıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu adım insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir başarıdır. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşmil edebiliriz" ifadelerini kullandı.

İlk durak İstanbul! Tahıl koridorunda rota belli oldu: Gemi İHA'larla ve uyduyla izlenecek Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tahıl sorununun çözümü için Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan 'tahıl koridoru'nda ilk sevkiyat için geri sayım başladı. Ukrayna limanından kalkacak olan geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, ilk gemi Ankara'nın da girişimleriyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine gönderilecek. İlk rotanın Somali olacağı ifade edilirken, gemilerin yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izleneceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tahıl koridoru açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “Ukrayna tarafı tamamen hazır. BM ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi.

Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar Bakar tahıl koridoruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Merkez çalışır durumda, gemilerin nakliyesi için çalışıyor' açıklamasında bulundu.