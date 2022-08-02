Türkiye Gazetesi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla personel alımıyla ilgili önemli bir bilgi paylaştı. THY, üst limit olarak 30 yaş sınırı konulan kabin memuru alımında yaş sınırını değiştiriyor.

Bolat, LinkedIn’de kendisine "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerini kullanan bir kullanıcıya "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" dedi

Türk Hava Yolları'ndan Türkiye'ye dönecek yolcular için özel ücret Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan dönecek Türk vatandaşlarına özel ücretle bilet alma imkanı sunulacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları 1000 kabin memuru istihdamı için başvuru süresini uzattı Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin 1000 kabin memuru istihdamı için başvuruları 3 gün daha uzattıklarını belirterek, "Süreçleri ve eğitimi tamamlayan arkadaşlarımız kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. İşe başladıklarında aylık 10 bin TL'nin üzerinde ücret almış olacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları yayımladı! 1000 kabin memuru istihdam edecek Türk Hava Yolları, 1000 kabin memuru istihdamı için ilan yayımladı.