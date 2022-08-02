Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2012 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 65'e yükseldi” denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böylece 2022 yılı başlangıcından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 62'ye yükseldi.