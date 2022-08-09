Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten terörist yakalandı.

8 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞ

Teröristin Hakkari'de askeri birliklere, konvoylara silahlı ve EYP'li saldırı tarzında eylemlerde bulunduğu, 20 Haziran 2012 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Jandarma karayoluna yönelik 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya da katıldığı öğrenildi.

Suriye ve Irak-Gare bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Gaziantep’te ikamet ettiği tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensubu Ş.M. bugün Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Merkez'de icra edilen operasyon sonucunda yakalandı.

PKK'lı terörist geniş güvenlik önlemleri altında , Kilis Adliyesine sevk edildi.

Teröristlerin saldırı girişimleri karşılıksız kalmıyor! Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li etkisiz Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik'ten hudutlarımıza sızmaya çalışan PKK'ya ceza! 7 terörist etkisiz Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Hakkari ili Merkez ilçe Yoncalı kırsalında, ‘Eren Abluka-29’ operasyonu çerçevesinde 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Eren Abluka operasyonları dahilinde bugün etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısının 6’ya yükseldiğini belirtti.