Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

BABA OCAĞI TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI

Osman ve Meliha Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan 24 yaşındaki şehit İs.Uzm.Onb Mustafa Demir’in Dörtyol Köyündeki baba ocağına ve mahallesine Türk Bayrakları asıldı.

İs.Uzm.Onb Mustafa Demir’in şehit düşmesinin ardından Adıyaman Valiliğince yapılan açıklamada, “Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek ve hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı veüzüntüye boğan bu olayla hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

Pençe Kilit bölgesinden acı haber, 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı az önce duyurdu, Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi. 3 Ağustos'ta teröristlerin yerleştirdiği EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ şehit oldu.

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi.