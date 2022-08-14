Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanan Beyaz Reform'un detaylarını paylaştı.

Buna göre; ilçelerden başlayarak sözleşmeli kadrolar yaygınlaştırılacak. Ayrıca yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak.

'PERFORMANS SİSTEMİNİN' FİŞİ ÇEKİLDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi" sözlerini kullanan Koca, şöyle devam etmişti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."

Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurgulamıştı.

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