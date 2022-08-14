Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 62'nci Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi.

Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor" dedi.

BAŞPEHLİVAN ZEYBEK'E ALTIN KEMERİNİ TAKDİM ETTİ

Karşılaşmalar sonrası dereceye giren güreşçilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Bakan Akar, Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'e altın kemerini ve kupasını takdim etti.

Müsabakaların ardından Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 'sanal' destek! Tarihi yarışma artırılmış gerçeklik ile tanıtılacak Sanal ve artırılmış gerçeklik platformları artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Bu alanda yatırım yapan kurum ve şirketlerini sayısı artarken geleneksel değerlerimiz de sanal dünyaya aktarılmaya çalışılıyor. Edirne'de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gençlere tanıtılacak.

Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlık Ali Gürbüz'ün Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde, finalde İsmail Balaban'ı mağlup eden Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazandı.