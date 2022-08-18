Türkiye Gazetesi

Yıllardır flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü, kurumaya yüz tutmuştu.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'a yakın bir kısmının karşılandığı göl için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı borularla bölgeye su taşıyarak yeniden flamingolar için yaşam alanı sağladı.

"TUZ GÖLÜ ANLIK"

Gölün son durumunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar. Tuz Gölü anlık” ifadelerini kullandı.

Yeni depolama alanları bulundu: Tuz Gölü'nde kapasite katlanacak Türkiye’nin en büyük doğalgaz depolama sahası Tuz Gölü’nde yeni depolama alanları keşfedildi. Mevcut durumda yürütülen genişletme çalışmalarıyla tesisin kapasitesi 2023’te 5,4 milyar metreküp olacaktı. Jeolojik anlamda zengin ve depolamaya uygun yeni mağaraların devreye girmesi ile Tuz Gölü’ndeki kapasite 15 milyar metreküpe çıkacak.

Tuz Gölü’nde önemli keşif: Doğal gazda gücümüze güç katacak Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin depolama kapasitesini 15 milyar metreküpe çıkarabilecek, jeolojik anlamda zengin ve güzel bir yapı tespit ettiklerini söyledi.

Uzmanlar uyardı: Tuz gölü daha çok küçülecek Türkiye'nin tuz ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Tuz Gölü, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Uzmanlar, sorunun sadece Tuz Gölü'nün küçülmesi olmadığının, yakın çevrede bulunan soda üretiminin yapıldığı göllerin de tehlike altında olduğuna dikkat çekildi.

Tuz Gölü buhar oluyor! Çekilme oranı yüzde 65’e yaklaştı Tuzla Gölü, kuraklığın etkisiyle gittikçe küçülüyor. Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan ve flamingolar gibi ender kuşlara ev sahipliği yapan Tuzla Gölü, kuraklık nedeniyle çekilmeye başladı. Çekilme oranının yüzde 65’lere yaklaştığı gölde, uzmanlardan peş peşe sulama konusunda uyarılar geldi.