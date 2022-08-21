Türkiye Gazetesi

Son dönemde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi pek çok şehirde vatandaşı zorlarken, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri için uzmanalr bir kez daha yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hava sıcaklıkları batı ve güney bölgelerimizde mevsim normalleri civarında, kuzey iç ve doğu bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde ve bu hava sıcaklıkları da hafta boyunca devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

MARMARA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Pazartesiden itibaren yurdun batısında yağış etkili olacak, yağış salı gününden itibaren yer yer kuvvetli görülecek. İstanbul'da yeni haftada yağışlı hava etkili olacak.

Salı günü Marmara genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de görülmesi bekleniyor.

TRAKYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne ve Kırklareli çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, önümüzdeki 2 saat boyunca Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi, sağanak geliyor (21 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 21 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritasını yayımladı. Marmara'nın doğusunda etkili olan sağanak yerini mevsim normalleri üzerinde sıcaklığa bırakırken, Karadeniz'de ve İç Anadolu ile Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nde gün içinde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise salı gününden itibaren yağış görülecek.

Meteoroloji'den 18 kente sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor (20 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 20 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde havanın açık ve sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması beklenirken, Karadeniz'de ve Marmara'nın doğusunda bulunan 17 kentte ise kuvvetli sağanak öngörülüyor.