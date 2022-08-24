Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şehir Meydan Projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

47 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Söz konusu çalışma için 10 Kasım 2021'de ihaleye çıkıldığı ve 20 Aralık 2021'de firmaya teslimi yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "29 Haziran 2022'den itibaren işin bitmemesi sebebiyle sözleşme müeyyideleri gereği 80 gün süre uzatım verilmiş ve aynı zamanda cezai işlemler uygulanarak çalışma devam etmektedir. 10 Ekim 2022'ye kadar çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

REKOR CEZA

Söz konusu yıkım için firmanın Büyükşehir Belediyesine 6 milyon 615 bin lira ödeme yapacağı aktarılan açıklamada, firmanın işi zamanında bitiremediği için gün başına sözleşme bedelinin 10 binde 3'ü kadar ceza ödeyeceği, bunun da 1984,5 liraya denk geldiği bildirildi.

Dev kolonlar tek tek devrildi: Dünyanın en saçma binası tarih oluyor Kahramanmaraş'ta bulunan ve 'dünyanın en saçma binası' olarak bilinen Özel İdare İş Merkezi'nde yıkım işlemleri devam ediyor. Binanın yıkımında sona gelinirken, caddeye bakan kısımdaki dev kolonlar iş makinalarının yardımıyla tek tek devrildi.

'Dünyanın en saçma binası' bayramda yıkılacak Arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak gösterilen sarı, mavi ve kırmızı renkli binaya ilk kazma Kurban Bayramı'nda vurulacak.