Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

SEL VE SU TAŞKINLARINA DİKKAT!

Yarın sabah saatleri itibarıyla beklenen gök gürültülü sağanağın, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR GÜN BOYU SÜRECEK

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'den itibaren 4 ilde kuvvetli sağanağın gün boyu sürmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Eskişehir'in batı kesimlerinde Tepebaşı, Odunpazarı, Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKOM'da yaptığı açıklamada bugün İstanbul'u etkisi altına alan yağışların, yarın da devam edeceğini özellikle Sarıyer ve Beykoz hattında etkili olacağını duyurdu.

İstanbul genelindeki yağışlar hakkında konuşan İmamoğlu, “60 kilogramı bulan yağışları görmeye başladık. Gün boyu devam edecek. Yarın da bir yağış takvimi içerisindeyiz. Elbette bu tespitle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve bu yağış sürecinde bütün vatandaşlarımızın tedbirli bir şekilde dışarıya çıkmasını öneriyorum." dedi.

Yurdun batısı yarın yağmura teslim! Meteoroloji’den 4 ile kuvvetli sağanak uyarısı: Gün boyu sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yurdun batısı yarından itibaren sağanağa teslim. Uzmanlar 26 Ağustos’a dikkat çekip saat verdi. Yarın 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor, yağışlar gün boyunca sürecek.

İstanbul'da şiddetli sağanak: Esenyurt'ta bir vatandaş sele kapıldı Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi. Vatandaşın sel suyuna kapılma anı da kameraya yansıdı.



