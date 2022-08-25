Türkiye Gazetesi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Bakanımız adına paylaşımlar Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bakanımız adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar: Bir asır önce 'var olma' mücadelesi verirken, bugün dünyada söz sahibi durumdayız Milli Savunma Bakanı Akar, Akşehir Onur Gününde önemli açıklamalarda bulundu. Akar, bugün söz sahibi durumdayız diyerek, "Bir asır önce var olma mücadelesi verirken, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen, küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir güce ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: Operasyon yapmak Türkiye’nin hakkı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından (Suriye’nin kuzeyine) operasyon yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Ne gerekiyorsa, yeri ve zamanı gelince yapılır.” dedi.