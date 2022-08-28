Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Bulgaristan uyruklu 31 yaşındaki I.H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Polonya adli makamlarınca iadesi amacıyla kırmızı bültenle arandığı, Edirne-Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı yoluyla ülkeye giriş yaptığı ve 24 yaşındaki A.Z.M. ile iletişimde olduğu belirlendi.

Çalışmalar sırasında Beylilkdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda I.H.D. ve A.Z.M. yakalandı.

Ekiplerce pasaportu incelenen I.H.D'nin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın yırtık ve fotoğrafın kendisine ait olduğu tespit edildi.

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu, İsveç iade edecek İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etmeye karar verdi.

Kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye Yunanistan’dan vatandaşlık Türk İnterpolü tarafından yasa dışı kumar ve bahis sitesi kurmak ve yönetmek suçundan aranan Yaşam Ayavefe Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanmıştı. Atina Yaşam Ayavefe ülkeye ‘son derece önemli hizmetler’ de bulunduğu gerekçesiyle vatandaşlık verdi.

Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, polisin operasyonuyla Ankara'da yakalandı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli A.N. ve C.V. gözaltına alındı