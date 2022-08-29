Türkiye Gazetesi

Açılış ve miting programı için Kütahya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı içerisinde yapımı tamamlanan Mehmetçik Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, açılışta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitleri rahmetle yad ederek, gazilere şifa dilediğini ifade etti.

Mehmetçik Camii'nin açılışına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Vedat Demiröz ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç katıldı.

ERDOĞAN'A, KÜTAHYASPOR FORMASI

Açılış program sonrasında MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kütahyaspor atkısı takdim ederken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç da, üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan 43' yazan Belediye Kütahyaspor formasını hediye ettiler.

VALİ KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NA ZİYARET

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni için Afyonkarahisar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nı da makamında ziyaret etti.

Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şehrin genel durumu ve talepler hakkında bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 2023 zafer yılı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu. 2023 yılının Cumhur İttifakı için zafer yılı olacağını söyleyen Erdoğan, "Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan, kardeşliğine yönelik provokasyonların çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça, sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Zaferi'nin 100. yılında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Taarruza hazır mıyız' diyerek hedefin 2023 seçimleri olduğunu duyurdu. Konuşmasında yılbaşını işaret eden Erdoğan, "Yılbaşından sonra uyguladığımız politikaların olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, Tarım Kredi markerlerinin sayısını 1300'den 3000'e çıkartacağını duyurdu.