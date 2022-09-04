Türkiye Gazetesi

Türkiye, sel felaketi yaşayan Pakistan’ın yaralarını sarmaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yardım malzemesi taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı.



ABD'den Pakistan'a 30 milyon dolarlık yardım ABD yönetimi, sel nedeniyle yaklaşık 1200 kişinin öldüğü Pakistan'a 30 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

Guterres, selden etkilenen Pakistan'a gidiyor Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, sel nedeniyle 1000'i aşkın insanın öldüğü Pakistan'a 9 Eylül'de "dayanışma ziyareti"nde bulunacağı bildirildi.