Türkiye Gazetesi

Ortaca ilçesinde bir sanayide çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Egehan Bülbül, geçtiğimiz gün işyerinde aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Egehan Bülbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Egehan Bülbül’ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından 15 yaşındaki gencin cenazesi Ortaca Burunucu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bu arada Egehan Bülbül’ün bir süredir kiloları nedeniyle zayıflama ilacı kullanıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğa yürüyüşü yapmaya giden adam kalp krizi geçirdi Çorum’da ormanlık arazide arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Sıcak kalp krizini tetikliyor Avrupa’da binden fazla kişinin ölümüne yol açan aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonu itibarıyla ülkemize de gelmesi bekleniyor. Uzmanlar kitlesel ölümlerden korunmak için tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.