Türkiye Gazetesi

AK Parti Teşkilatı, 2023 seçimleri için sahaya indi.

Anketler ve mitinglere katılım oranları çalışmaların en önemli kriterleri olarak belirlendi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı seçim kampanyası için kolları sıvadı.

Bu çerçevede 5-6 ajansla görüşmeler sürdürülüyor, detaylı bir rapor hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak raporlar seçim kampanyası için belirleyici olacak.

1,5 AY İÇİNDE BELLİ OLACAK

2023 seçimlerinde nasıl bir kampanya yürütüleceği, hangi ajanslarla çalışılacağına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık bir buçuk aylık süreç sonrasında karar verecek.

AK Parti kaynakları şu anda 5- 6 ajansla görüşüldüğünü ifade ederken, seçim kampanyasında slogan, seçim müzikleri, kısa filmler, tanıtım filmleri ve billboardlardaki çalışmaların yer alacağı öğrenildi.

Binali Yıldırım 2023 seçimleri için tarih verdi: İki bayram arasında bir bayram daha var AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var. Birinci bayramımız, Ramazan Bayramı. Üçüncü bayramımız, Kurban Bayramı. İkisinin arasında da bir bayram daha var" diyerek 2023 seçimleri için iki bayram arasını işaret etti.

2023 seçimleri kırılma noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti milletvekilleri ile kah-valtıda bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sıkıntılar, teşkilatlardan gelen talepleri ve yapılan çalışmaları anlattı.