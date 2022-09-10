İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" İfadelerine yer verdi.
Öğretmenler güvenliğe takıldı! Sürecin ne zaman tamamlanacağı meçhul İlk ders zili ile göreve başlaması beklenen öğretmenler güvenlik soruşturmalarına takıldı. Ne zaman noktalanacağına dair net tarih yok. İllere göre bu süreç değişiyor. Teklifi kabul eden bazı öğretmenler sonuçlar bitene kadar ücretli çalışacak. Cumhurbaşkanlığından da valilere ikaz yazısı gitti.
Binlercesini ilgilendiriyor! MEB duyurdu: Uzman öğretmenlik eğitimleri için ek süre verildi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzman öğretmenlik eğitimlerinin 9 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu. Aynı kapsamda yürütülen başöğretmenlik eğitimleri ise daha önce belirtilen takvim doğrultusunda 19 Eylül'e kadar sürecek.