Türkiye Gazetesi

Yangına, Alanya ve Güzelbağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte 4 helikopter ve arazözler ve Antalya Alanya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 3 adet su tankeri ile müdahale ediliyor.

Bölgede Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri, çevre güvenliğini sağlıyor.

Ankara'da 3 katlı atık kağıt toplama deposunda yangın Ankara'da 3 katlı atık kağıt toplama deposu alevlere teslim oldu. Sabah saatlerinde başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Tokat’ta aynı yerde 24 saat sonra ikinci kez orman yangını! Vatandaş yardım istedi Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında dün yanan 3 hektar ormanlık alanda ikinci kez yangın çıktı. Vatandaş çektiği video ile yardım istedi. Yangın bir saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.