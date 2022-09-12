Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
"TERÖRİSTLERİ GÖMMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
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