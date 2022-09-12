Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metronun makinist koltuğuna oturarak test sürüşü yapıp, ardından incelemelerde bulundu.

EKİM AYINDA HİZMETE GİRECEK

Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın ekim ayı içerisinde kullanıma açılacağı belirtildi.

Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu'nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunuyor.

İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.

Bakan Karaismailoğlu test sürüşüne katıldı: Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? İstanbul’da kritik noktalardaki raylı sistem ağları hızla genişlemeye devam ediyor. Test sürüşlerine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında sona gelindiğini söyleyerek ekim ayında açılacağını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: İstanbul'a yeni metro Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, bundan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete alacağız." dedi.