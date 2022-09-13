Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16 savaş uçaklarının ABD'den tedarikine izin verilmemesi durumunda Türkiye'nin alternatif uçak arayışına yönelebileceğine dair açıklama yapmış, ABD ise buna karşılık Türkiye'yi "yeni CAATSA yaptırımları" ile tehdit etmişti.

ABD'ye en güzel cevap, başarılarıyla adından söz ettiren yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) geliştiricisi Haluk Bayraktar'tan geldi.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BİZE F-16 VERMEMELERİNİN SONUCU SİZCE NE OLUR?"

Haluk Bayraktar, Türkiye'ye F-16'ları vermekte direten ABD olmak üzere tüm dünyaya verdiği mesajda, Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşarak, ''ABD Predator SİHA'larını vermeyerek Milli SİHA'larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?'' ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 çıkışı: Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD'nin F-16 açıklaması ile ilgili, "Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil. her yerden bunu temin edebiliriz" diyerek "Bunun için de bize sinyal çakanlar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayraktar Kızılelma'yı imzaladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ'in beşinci gününde ödül kazanan yarışmacılara ödüllerini verdi. Ardından ise Bayraktar Kızılelma'yı imzaladı.