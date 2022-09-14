Türkiye Gazetesi

Korkunç cinayet Hatay'ın Erzin ilçesinde işlendi. Kayıp olarak aranırken 4 gün önce zeytin bahçesinde cesedi bulunan portakal tüccarı Zahit Şanlı'nın katil zanlısı ortağı çıktı. Zanlı, suçunu suçunu ifade etti.

4 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYORDU

Alınan bilgiye göre, Erzin'de tüccarlık yapan Zahit Şanlı (60), bir yakınından bir miktar para aldıktan sonra kayboldu. Ancak o günden sonra kendisinden haber alınamayan Şanlı, kayıp olarak aranmaya başlandı.

CESEDİ ZEYTİN BAHÇESİNDE BULUNDU

Şanlı'nın cansız bedeni, Turunçlu Mahallesi mevkisindeki zeytin bahçesinde bulundu.

Jandarmanın yaptığı çalışma sonunda Zahit Şanlı’yı iş ortağı S.S.'nin öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan S.S.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma, cinayete yardım eden şahısların bulunması için de çalışmasını sürdürüyor.