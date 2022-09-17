Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da saldırganların yakanldığını, "Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı." diyerek duyurdu.

KILIK DEĞİŞTİREREK KAMUFLE OLMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Soylu, "20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı" dedi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Bursa`da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit olurken, 1`i ağır 4 personel de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır. Şehit İnfaz ve Ceza Koruma Memuru Cengiz YİĞİT’in kanı yerde kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bursa saldırısında ilk şüpheli o örgüt Bursa Ulucami yakınında kendini patlatan kadın canlı bombanın, terör örgütü IŞİD militanı olma ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi. Bir diğer ihtimal ise saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği yönünde.

Davutoğlu'ndan Bursa saldırısı açıklaması Başbakan Davutoğlu, "Teröristin kimliği tespit edilecek ve arkasında bütün güçler çıkarılıncaya kadar bu çalışmalar kararlılıkla devam edecek" dedi.