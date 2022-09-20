Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki polis lojmanlarında yaşayan bir çocuk annesi polis memuru İlknur Erim Bahadır’ın (45) evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır’ın evinin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri meslektaşları polis memuru İlknur Erim Bahadır’ı başından vurulmuş halde buldu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olay yerinde ise Bahadır’ın silahı ve bir kovan bulundu. Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İlknur Erim Bahadır’ın boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bahadır’ın cenazesi otopsi sonrasında memleketine gönderilecek.

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