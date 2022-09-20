Ayrıntılar geliyor...
Sondakika... Hakkari'de EYP yerleştirmeye çalışan 3 teröriste PÖH müdahalesi
20.09.2022 - 17:51 | Son Güncelleme: 20.09.2022 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Sondakika... Hakkari'de menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan 3 PKK’lı teröriste, özel harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Operarasyonda teröristlerden 2’si etkisiz hale getirilirken, 1 terörist ise sağ yakalandı.
Etiketler : HAKKARİ,
911100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/911100.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER