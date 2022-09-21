Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan’a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan ve yeniden yasadışı yollarla Türkiye gelen ‘Skaljari’ isimli organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü ise sağ olarak kurtulmuştu.

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Soruşturmanın ardından saldırıyı, Kavac isimli suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zivkovic isimli şahsın, ülkemizdeki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, 16 Eylül 2022 günü yapılan operasyonla Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovıc isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah da ele geçirildi.

Trabzonlu suç örgütü lideri sahte kimlikle yakalandı İnterpol kayıtlarında organize suç örgütü kurmak ve liderlik yapmak suçundan aranan Trabzonlu Serkan Bayramoğlu Antalya’da kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Azeri suç örgütü liderini 'Loti Quli'yi öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı adliyeye sevk edildi Antalya’da bir otelde yemek yiyen “Loti Quli” lakaplı Nadir Salifov'u başından silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.