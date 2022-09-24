Türkiye Gazetesi

İstanbul'un girişinde dev bir gemi arıza yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan MY MERAY isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."

İskenderun'da su alan gemi battı, personel tahliye edildi İskenderun Limak Port'ta yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan konteyner gemisi battı.

Madagaskar'da yük gemisinin çarptığı tekne battı: 9 ölü Madagaskar'da bir yük gemisinin çarptığı tekne battı. Kaza sonrası teknede bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken diğer yolculara ne olduğu bilinmiyor.