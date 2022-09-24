Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı ikinci el otoda fırsatçılığa son vermek için yeni bir düzenlemeye gitmiş, ikinci el oto ticaretiyle uğraşanların araç tescil tarihinden itibaren 6 ay önce ve 6 bin kilometre sınırını geçmeden araç satışını yasaklamıştı.

Ancak fırsatçılar yine boş durmadı, akılalmaz bir yöntemle düzenlemeyi delmeye çalıştı.

Fısartçılar 6 bin km düzenlemesini delmek için iki şehir arasında mekik dokudu

6 bin kilometre sınırından kurtulmak için lüks araçları İstanbul-Edirne yolunda tura çıkardılar.

Bu yöntemle iki şehir arasında mekik dokuyan onlarca lüks araç, vatandaşların kamerasına takıldı.

CEZASI 300 BİN TL

Ticaret Bakanlığı'nca alınan karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girmiş, kilometre oyununa verilen cezalar yükseltilerek 8 bin liradan 300 bin liraya çıkarılmıştı.

İkinci el otomobil satışlarında kilometre oyununa geçit yok: Cezası 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor İkinci el otomobil satışında getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartında denetimler devam ediyor. 15 Eylül’de yürülüğe giren düzenlemeyi hülle yoluyla ihlal edenlere verilen cezanın 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılması gündemde. Ak Partili kurmaylar çalışmaları hızlandırdı, düzenlemenin 60 maddelik torba kanuna eklenmesi bekleniyor.

İkinci el araçlar için verilen süre bugün doldu: 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmemiş araçlar artık satılamayacak İkinci el araçların satışlarıyla ilgili geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme için verilen süre bugün doldu. Bugünden itibaren ikinci el araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmiyorsa satılamayacak. Galerici esnaf aşırı yüksek fiyat yazanların yüzde 5-10 fiyat düşürdüğünü ancak bu düzenlemeye sadece galericiler ile şirketlerin değil şahısların da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 etkisi: Fiyatlardaki düşüş yedieminlere de yansıyacak İkinci el otomobil piyasasında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması 15 Eylül itibari ile uygulanacak. Piyasalar hareketlendi, yeni düzenleme ile ikinci el otomobillerde fiyat düşüklüğü bekleniyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, “İkinci el piyasasında bir düşüş olursa bu otomatik olarak yedieminlerde satılan araçlara da yansıyacak” dedi.