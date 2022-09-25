Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KARŞI YÖNDEN GELEN TIRLA ÇARPIŞTI

Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde 34 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan bazı yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.