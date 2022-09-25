Türkiye Gazetesi

Uzman Çavuşun şehit olduğu kaza Rize'nin İyidere ilçesinde meydana geldi. Jandarma Karakolunda görev yapan Uzman Çavuş Osman Özsoy karakolun önünde bozulan aracı yoldan çekmek için yardım ettiği sırada karşı yönden gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Özsoy için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralanan Özsoy'u ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Uzman Çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Uzman Çavuş'un ölümüne neden olan araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Görev sırasında şehit olan Kayseri nüfusuna kayıtlı Özsoy, İl Jandarma Alay komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

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