Türkiye Gazetesi

Korkunç olay Etimesgut ilçesinde Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında meydana geldi. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün, silahla önce eşi İlksen Tüzün’ü ardından da kendini vurdu. Olayda Serkan Tüzün ve eşi hayatını kaybetti.

CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan Tüzün ve eşi İlksen Tüzün'ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

“İÇİP İÇİP İŞKENCE EDİYORDU”

Hayatını kaybeden İlksen Tüzün’ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını iddia etti. Torunlarının damadının ailesine değil, kendisine verilmesini isteyen acılı kadın, "Benim torunlarımı onlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip işkence ediyordu. Yedi benim çocuğumu. Bize 12 yıldır göstermedi. Bizimle konuşurken telefonlarını dinliyordu, çocuğumun derdini bilemedim. Ben çocuğumun yanında olamadım. Çocuklarıyla tehdit etti. ‘Çocuklarını göstermem, iftira ederim, sosyal medyada rezil ederim’ dedi. Ölümüne geldim ben. Benim torunlarımı bunlara bırakmayın. Bu evde hapsetti, 12 yıldır sokağa çıkarmadı. İçti içti, zulüm etti. Sürekli kavga ediyorlardı. Adam kıskançlığından kapı dışarı çıkarmıyordu. Hastaydı. ‘Tedavi ol’ dedim. O da ‘Ben hasta değilim’ dedi, kabul etmedi. Kızım ev hanımıydı. Kaymakamlık sınavına hazırlanıyordu. Çocuklarını alabilmek için bunun zulmüne katlanıyordu” ifadelerini kullandı.

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