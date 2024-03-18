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Haberler > Üniversite Tercih Rehberi > Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine zam geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: TGRT Haber_test
- Güncelleme:
Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine zam geliyor
[Petrol Fiyatları, Motorin Zammı, Akaryakıt Fiyatları], Haber

Üniversite Tercih Rehberi Haberleri  / TGRT Haber_test

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine zam geliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Hem Brent petrol tarafında hem döviz tarafındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Yeni zam haberi duyuruldu. Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden güncelleniyor. Sektörden gelen bilgilere göre, motorine zam geliyor. Fiyatlar bu gece yarısından itibaren zamlı olarak değişecek.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41,90 TL'den 43,20 TL'ye, Ankara'da 44,01 TL'ye ve İzmir'de 44,21 TL'ye yükselecek.

Son olarak benzine 1 lira 53 kuruş motorine 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİNE ZAM VAR MI?

LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Düzenleyen:  - Üniversite Tercih Rehberi
Kaynak: TGRT Haber_test
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