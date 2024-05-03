Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.