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Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve

Üniversite Tercih Rehberi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu emekli ve memur maaşlarıyla beraber tüm piyasaları yakından ilgilendiren TÜFE verilerini açıkladı. Enflasyon nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki yılın aynı ayına göre %69,80 oldu.

Düzenleyen:  - Üniversite Tercih Rehberi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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