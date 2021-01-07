ABD'de ortalık karıştı! Trump destekçileri Kongre'yi bastı
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pensilvanya Valisi Tom Wolf, göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Ulusal Muhafızlara Kongre Binası'na giriş emri verdi. ABD Kongresinde, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda birçok polisin yaralandığı bildirildi. ABD’de federal güvenlik güçleri Kongre Binası yakınında en az iki boru tipi bomba buldu. Bombalar etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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