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Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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