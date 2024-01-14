Türkiye'de artan hayat pahalılığı fahiş kira artışlarını da beraberinde getirdi, ev ahibi-kiracı sorunları patlak verdi. Son olay ise İstanbul Sarıyer'de meydana geldi.

İddiaya göre bir ev sahibi, 3 öğrenciye kiraladıkları evin kirasını 5 kat artırarak 15 bin lira yapmak istedi. Öğrenciler kira artışını kabul etmeyince konu yargıya taşındı. Mahkeme kiracılara tahliye kararı verdi. Ancak kiracılar bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı.

'EVİMDEN ÇIKACAKSIN' DEDİ, SOPAYLA SALDIRDI

Geçen günlerde ise kiracı öğrencilerden biri, sokakta karşılaştığı ev sahibinin saldırısına uğradı. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, “Evimden çıkacaksın” diye bağırdı. Bu sırada kadının gence vurduğu görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.