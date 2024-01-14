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    Kirayı 5 kat artırmak istedi, kiracılar kabul etmeyince...

    Son zamanlarda artışa geçen ev sahibi-kiracı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da, iddiaya göre 3 öğrenci, 5 katlık kira artışını kabul etmedikleri ev sahiplerinin sopalı saldırısına uğradı.

    14 Ocak 2024 10:11 | Güncelleme: 14 Ocak 2024 13:24
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Editör: Taha Çöpür

    Türkiye'de artan hayat pahalılığı fahiş kira artışlarını da beraberinde getirdi, ev ahibi-kiracı sorunları patlak verdi. Son olay ise İstanbul Sarıyer'de meydana geldi.

    İddiaya göre bir ev sahibi, 3 öğrenciye kiraladıkları evin kirasını 5 kat artırarak 15 bin lira yapmak istedi. Öğrenciler kira artışını kabul etmeyince konu yargıya taşındı. Mahkeme kiracılara tahliye kararı verdi. Ancak kiracılar bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı.

    'EVİMDEN ÇIKACAKSIN' DEDİ, SOPAYLA SALDIRDI

    Geçen günlerde ise kiracı öğrencilerden biri, sokakta karşılaştığı ev sahibinin saldırısına uğradı. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, “Evimden çıkacaksın” diye bağırdı. Bu sırada kadının gence vurduğu görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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