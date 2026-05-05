İhlas Haber Ajansı
10 ilden geçiyor, 1.355 km uzunluğunda! Geçen yıl kurumak üzereydi, bu sene coştukça coştu
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelirken bu sene kelimenin tam anlamıyla coştu. Irmağın 1 yıldaki değişimi görüntülendi.
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle sazlıklara teslim olmuşken, yağışlarla birlikte yeniden canlandı.
- Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğar ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülür.
- Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi oldukça düşmüştü.
- Sonbahar ve kış aylarındaki yağışlar nehri yeniden canlandırdı.
- 10 ilden geçen 1.355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun nehridir.
- Yağan karın erimesi ve ilkbahar yağmurları ile birlikte nehir coştu.
- Nehir, güzergahı boyunca göçmen kuşlara ev sahipliği yapar.
- Nehrin 1 yıl arayla yaşadığı değişim dronla görüntülendi.
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, geçtiğimiz yıl sazlıklara teslim olmuştu.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Kızılırmak, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlarla yeniden hayat bulmuştu. 10 ilden geçen bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak bilinen Kızılırmak, yağan karın erimesi ve ilkbahar yağmurları ile birlikte yeniden coştu.
Güzergahı boyunca göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Kızılırmak'ın 1 yıl arayla yaşadığı değişim dronla görüntülendi.
