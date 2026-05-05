Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelirken bu sene kelimenin tam anlamıyla coştu. Irmağın 1 yıldaki değişimi görüntülendi.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, geçtiğimiz yıl sazlıklara teslim olmuştu.

10 ilden geçiyor, 1.355 km uzunluğunda! Geçen yıl kurumak üzereydi, bu sene coştukça coştu

Kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Kızılırmak, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlarla yeniden hayat bulmuştu. 10 ilden geçen bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak bilinen Kızılırmak, yağan karın erimesi ve ilkbahar yağmurları ile birlikte yeniden coştu.

10 ilden geçiyor, 1.355 km uzunluğunda! Geçen yıl kurumak üzereydi, bu sene coştukça coştu

Güzergahı boyunca göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Kızılırmak'ın 1 yıl arayla yaşadığı değişim dronla görüntülendi.

10 ilden geçiyor, 1.355 km uzunluğunda! Geçen yıl kurumak üzereydi, bu sene coştukça coştu

10 ilden geçiyor, 1.355 km uzunluğunda! Geçen yıl kurumak üzereydi, bu sene coştukça coştu

10 ilden geçiyor, 1.355 km uzunluğunda! Geçen yıl kurumak üzereydi, bu sene coştukça coştu

Haberle İlgili Daha Fazlası