2024 Afrika kurban bağışı yapmanın en kolay yolu

Kurban bağışı 2024 yılı organizasyonları devam ederken bu organizasyonlara güvenilir şekilde katılım sağlamak isteyen bağışçıların bu seneki tercihi Yedi Başak İnsani Yardım Derneği oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yılda ‘’ Kurbanım Kardeşliğe’’ sloganıyla Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban bağışlarını gerçekleştirmek isteyen değerli bağışçılar güvenilir ve kurumsal bir yer arayışına girdi. Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünde olan Yedi Başak. Kurban Bağışı yapmak isteyen Müslümanların, bu arayış üzerine kurban bağışı için birden fazla seçenekle karşılaşan bağışçılar, vacip kurban bağışlarını vekalet yoluyla derneğimize bağışlayabilirler.

Kurban Bayramı’nda hem kurban ibadetlerini gerçekleştirmek hem de bu ibadeti bağış ile taçlandırarak farklı bölgelere kurbanlarını göndermek isteyen bağışçı, yurt dışı ve yurt içi bağış bağışlarımız ile vekalet kurbanlarını derneğimize verebilirler. Dernekler, kurum ve kuruluşlar üzerinden organize edilen yurt dışı bağışlarının başını Afrika bölgesi çekiyor. Özellikle Afrika’da yaşanan kuraklık ve gıdaya erişim sorununun önüne geçmek isteyen kişiler bu bölgeyi sıklıkla tercih etmekte. Afrika Kurban Bağışlarınız ı, Gazze kurban bağışlarınızı, Yurt içi ve Yurtdışı Kurban Bağışlarınızı, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği de her sene olduğu gibi kurban bağışı 2024 yılında da Afrika’yı unutmadı. Afrika bölgesinde farklı ülkelerde kurban bağışlarını her sene gerçekleştiren dernek bu sene de hijyen ve helal kesim kurallarına uygun şekillerde kurban bağışlarını gerçekleştirecek.

Gazze kurban bağışlarınızı, insani dramın yaşandığı bir ortamda temel yaşam ihtiyaçlarından uzak kalmaktadır, yurtdışında kesilecek kurban bağışlarınız konserve olarak, daha uzun ömürlü olmasından dolayı Gazze’ye ulaştırılacaktır. 11 ülkede faaliyet gösteren Yedi Başak Vacip Kurban Bağışlarınızı şeffaf bir organizasyon ile Kurban bağışı faaliyetlerine katılım sağlayabilmek için kurumsal web sayfalarından gerekli bilgileri paylaşan dernek en güvenilir şekilde kurban bağışını gerçekleştiren dernekler arasında yer aldı. Bu sayede herkesin gönül rahatlığı ile kurban bağışını yapabileceği bir alan oluşturulmuş oldu. Yedi Başak insani Yardım Derneği üzerinden bağışlarını gerçekleştirenler kurbanlarını görebilecek, fotoğraf ve videoları da her hisse sahibine ayrı şekilde ulaştırılacak.

2024 Yılı Kurban Bağışı

Kurban bağışı konusunda özellikle güvenilirliğiyle ön plana çıkan Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği bu sene de her sene olduğu gibi vekâlet kurban bağışı işlemleri ve fotoğraf, video teslimlerini özenle gerçekleştirmekte. Afrika kurban bağışlarınız, Gazze kurban bağışlarınız başlıca yurtdışı kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine şeffaf ve güvenilir şekilde ulaştırmaktadır. Kurban ibadeti bilindiği üzere sadece maddi bir ibadet değildir. Kurban Allaha adanışın simgesidir. Belalardan musibetlerden korumaktır kurban.

İbadeti bu sebeple hem maddi hem de fiziki ibadetler arasında yer almaktadır. Bu sebeple birçok kişi kurban bağışı konusunda tereddütler yaşamaktadır. Güvenilir insani yardım derneği aramaktadır. Kurban bağışı yapılmasında yani vekâleten kurban bağışı sahibinin adına kurban kesilmesinde, Kurbanın kesen kişi adına uzakta kesilmesinde de bir sakınca görülmemektedir. Artık teknolojinin de gelişmesiyle birlikte video ve görüntülerin kesen kişinin eline ulaştırılması süreci kolaylaştırmış ve güvenilir hale getirmiştir. Bu sebeple vekâlet sahiplerine güvenliği sağlamak ve huzuru tahsis etmek adına bu görüntülerin gönderilmesi oldukça büyük önem taşır. Bunun yanı sıra vekâlet sahiplerinin vekâletlerinin tek tek alınması ve kurban kesim işlemlerinin de bunun üzerine gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kurban bağışı için ayrılan ücret başka herhangi bir hayır işinde kullanılmaz, kullanılırsa kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Dolayısıyla tam da bu noktada güvenilir dernek, kurum ve kuruluşlarla çalışmak büyük bir önem taşımaktadır. Yedi başak İnsani Yardım Derneği fotoğraf ve video görüntülerini vekâlet sahipleri ile teker teker paylaşır, kurban vekâletlerinin alınması konusunda da titizlikle çalışır. Bunun yanı sıra kurban için gönderilmiş ücretleri başka bir hayır işinde kullanmaz ve kurbanlarınızın hijyen kurallarına uygun, helal şekilde kesimini gerçekleştirir.

2024 YILI KURBAN BAĞIŞI AFRİKA

Kurban kesimlerinin helal ve hijyen kurallarına uygun şekillerde gerçekleşmesi de bu konuda büyük bir önem taşır. Özellikle kurban bağışı Afrika bölgesi için hijyen kurallarına dikkat edilmesi oldukça büyük bir çaba gerektirir. Suyun ve hijyenik malzemelerin oldukça kısıtlı olduğu alanlarda bile hijyen kurallarına uygun şekillerde kurban bağışlarının gerçekleştirilmesi büyük bir önem taşır. Bunun yanı sıra kurban manevi yönü yüksek bir ibadet olduğundan kurbanın ulaştığı ihtiyaç sahibi kimselerin sağlıklarıyla oynamadan en titiz şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki ihtiyaç sahibi kimsenin zengin kimsenin malı üzerinde hakkı vardır. Bu hakkı en iyi şekilde teslim edebilmek için özellikle hijyen kurallarına dikkat ederek kurban kesimleri yapılması, etin bozulmadan ve sıcağa maruz kalmadan depolanması veya teslim edilmesi oldukça önem taşıyan konulardır. Bunun yanı sıra sağlıklı hayvanların seçilerek kurban için hazırlanması, hastalıklı hayvanların kurbanlık için kesilmemesi de oldukça önemlidir. Bu noktada hem kesen kişinin ibadetinin yerine doğru şekilde gelebilmesi hem de bağış yapılacak olan kişinin kul hakkına girilmemesi bakımından büyük önem taşır. Hijyenik kesim kadar helal kesim şeklinde kurbanların gerçekleştirilmesi konusu da oldukça önemlidir. Bir hayvan ancak Allah için kesilir ve Allah’ın adı anılarak kesilirse helal kabul edilir. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği hem helal hem de hijyen kurallarına uygun şekilde kesimlerini gerçekleştirmekte ve bu sayede birçok kişi tarafından her sene tercih edilmektedir.