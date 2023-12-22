2024 Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Recep Ayı hangi gün?

22 Aralık 2023 19:24 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:24

2024 yılıyla beraber dini günler de merak edildi. Bunlardan en çok araştırılan ise 2024 yılının üç aylarının başı oldu! Recep ayıyla beraber başlayacak olan üç aylarda Recep, Şaban ve Ramazan ayları var. Her bir ayın dini vaziletleri ve günleri şimdiden araştırılmaya başladı. Msülümanlar için önemli olan üç ayların başı ve Recep ayı hakkında merak edilenleri derledik.

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 dini takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Vatandaşların arattığı üç ayların başı olan Recep ayınında tarihi belli olmuş oldu. 12 Ocak 2023 Cuma günü Recep ayı başlayacak. Böylece üç aylarında başlangıcı olacak. Recep ayının başlangıcı olarak kabul edilen Regaip kandili ise 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi idrak edilecek. 6 Şubat 2024 Salı günü Miraç Kandili, 24 Şubat 2024 Pazartesi günü ise Berat Kandili geceleri gerçekleşecek. 2024 yılının Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlatığı diğer dini günler ise işte şöyle;

11 Ocak Perşembe Regaib Kandili

12 Ocak Cuma Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi Berat Kandili

11 Mart Pazartesi Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma Kadir Gecesi

9 Nisan Salı Ramazan Bayramı Arefesi

10, 11, 12 Nisan Ramazan Bayramı

15 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

16, 17, 18, 19 Haziran Kurban Bayramı

7 Temmuz Pazar Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi Mevlid Kandili