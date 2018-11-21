Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hayrettin A., yönetimindeki 46 S 0145 plakalı servis midibüsünün Sanayi kavşağına geldiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, kavşakta bulunan kırmızı ışıkta bekleyen 10 araca çarptıktan sonra refüje çıkarak durdu. Kazada midibüs sürücüsü Hayrettin A. ile başka bir araçta bulunan Mesut U. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.