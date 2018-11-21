Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dedeosman Mahallesi'ndeki bir parkta çimenlik alanda cenin gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından cenin, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.