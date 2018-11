Türkiye Gazetesi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortahisar, Vakfıkebir, Tonya, Akçaabat ve Beşikdüzü ilçelerinde ‘tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ yaptıkları belirlenen şahıslara ait 15 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.E.A., S.Y., Y.Y., U.B., M.K., E.T., E.T., O.Y.K, Y.A., A.Ç., A.Y., H.K., E.H. ve Ö.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise, 115 adet başkalarına ait senet, 10 adet çek, 1 adet başkasına ait bankamatik kartı, 92 adet tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 1 koçan 100 yaprak tahsilat makbuzu, 2 adet aynı kişi adına bastırılmış kaşe, 8 adet başka şahıslara ait nüfus cüzdan fotokopisi, icra dairelerine ait verilmiş icra evrakları, içerisinde alacak verecek ve hesapların yazılı olduğu çok sayıda ajanda ve not kağıtları ile 1.5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.