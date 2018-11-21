Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 grup Altındağ ilçesinde karşılaştı. Biranda silahlara davranan kişiler, karşılıklı ateş etmeye başladı. İddiaya göre açılan kurşunlar sonucu 1 kişi yaralandı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıyı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunarak konu hakkında inceleme başlattı.