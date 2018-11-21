Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Funda Sakman'ın cenazesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Morgundan cenaze aracıyla helallik alınmak üzere Acarlar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Genç kızın annesi ve kız kardeşleri tülbent ve gelinlik serilmiş tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden cenazeye katılmak için gelen baba Mustafa Sakman (53) tören esnasında fenalaşınca ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalenin ardından Mustafa Sakman, Çarşı Camisi'ne gelerek cenaze namazına katıldı. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Sakman'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Dün Aydın'dan yola çıkan Mustafa Sakman'ın kullandığı 48 KD 799 plakalı otomobil, Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında bir başka otomobille çarpışmış, kazada sürücü yaralanırken kızı Funda Sakman hayatını kaybetmişti.