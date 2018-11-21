Kaza, akşam saatlerinden Fatih Adnan Menderes Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarından Aksaray istikametine ilerleyen Doğukan D. (22) yönetimindeki 34 NT 0870 plakalı servis minibüsü, Sulukule Caddesine girmek istediği sırada yaya geçidini kullanan Gamze Bulat’a (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gamze Bulat servis minibüsünün altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri, minibüs şoförü Doğukan D’yi polis merkezine götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fatih’te minibüsün çarptığı kadın yaralandı
21.11.2018 - 21:04 | Son Güncelleme: 21.11.2018 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Fatih’te yaya geçidinden geçerken servis minibüsünün çarptığı bir kadın yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinden Fatih Adnan Menderes Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarından Aksaray istikametine ilerleyen Doğukan D. (22) yönetimindeki 34 NT 0870 plakalı servis minibüsü, Sulukule Caddesine girmek istediği sırada yaya geçidini kullanan Gamze Bulat’a (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gamze Bulat servis minibüsünün altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri, minibüs şoförü Doğukan D’yi polis merkezine götürdü.
Etiketler : Fatih,
589789 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589789.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER