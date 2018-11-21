Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinden Fatih Adnan Menderes Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarından Aksaray istikametine ilerleyen Doğukan D. (22) yönetimindeki 34 NT 0870 plakalı servis minibüsü, Sulukule Caddesine girmek istediği sırada yaya geçidini kullanan Gamze Bulat’a (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gamze Bulat servis minibüsünün altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri, minibüs şoförü Doğukan D’yi polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.