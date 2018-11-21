Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi’nde etkili olan tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



Tipi ve kar altında çalışmak zorunda kalan arıza ekipleri ise zor anlar yaşadı. Gelen her ihbarı anında değerlendiren ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen arızanın giderilmesi için uğraşıyor.